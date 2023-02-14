Российские спасатели нашли $150 тысяч под завалами дома в Турции

Российские спасатели нашли $150 тысяч под завалами жилого дома в Турции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В Турции спасли подростка спустя 182 часа после землетрясения

Отечественные специалисты помогают в ликвидации последствий мощного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля.

«При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами», — отметили в ведомстве.

Спасатели передали находку под опись местной полиции, пишет РИА ФАН.

Ранее стало известно, что сотрудники российского МЧС за время участия в спасательных работах извлекли из-под обломков разрушенных зданий 44 человека, пять из них подавали признаки жизни, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМЧС РФТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры