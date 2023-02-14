Российские спасатели нашли $150 тысяч под завалами дома в Турции
Российские спасатели нашли $150 тысяч под завалами жилого дома в Турции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Отечественные специалисты помогают в ликвидации последствий мощного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля.
«При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами», — отметили в ведомстве.
Спасатели передали находку под опись местной полиции, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что сотрудники российского МЧС за время участия в спасательных работах извлекли из-под обломков разрушенных зданий 44 человека, пять из них подавали признаки жизни, напоминает телеканал «360».
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