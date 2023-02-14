Российские спасатели нашли $150 тысяч под завалами дома в Турции

Военный эксперт сообщил о прибытии иностранных наёмников в подразделения ВСУ в Харьков СМИ: Власти США объявят о направлении новой военной помощи Украине на следующей неделе Три человека погибли в результате стрельбы в университете американского штата Мичиган Япония поддерживает США в вопросе уничтожения неопознанных аэростатов Мраморное море в районе Стамбула отступило от берегов