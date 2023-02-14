В правящей партии Турции заявили, что не обсуждают перенос выборов

По словам политика, разговоры о выборах в столь тяжелый для страны момент неактуальны.

"Говорить об этом (выборах – прим. ред.) в разгар катастрофы - абсурд, это оскорбление в отношении памяти наших погибших. Те, кто говорит об этом, пытаются запутать людей", - цитирует Явуза газета Hürriyet.

Ранее турецкий политолог Торгул Исмаил в разговоре с НСН выразил мнение, что грядущие выборы в стране будут напряженными.

