В правящей партии Турции заявили, что не обсуждают перенос выборов

Правящая в Турции Партия справедливости и развития не планирует переносить выборы в стране. Об этом местным журналистам рассказал зампред партии Али Ихсан Явуз.

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По словам политика, разговоры о выборах в столь тяжелый для страны момент неактуальны.

"Говорить об этом (выборах – прим. ред.) в разгар катастрофы - абсурд, это оскорбление в отношении памяти наших погибших. Те, кто говорит об этом, пытаются запутать людей", - цитирует Явуза газета Hürriyet.

Ранее турецкий политолог Торгул Исмаил в разговоре с НСН выразил мнение, что грядущие выборы в стране будут напряженными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Турция
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