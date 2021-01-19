Турецкие компании лишились права размещать свою рекламу в Twitter, Pinterest и Periscope
Власти Турции запретили местным компаниям закупать рекламу в Twitter. Ранее компания отказалась назначить своего представителя в стране в соответствии новому турецкому закону о регулировании соцсетей, пишет издание Resmi Gazete.
Помимо других положений, закон о регулировании соцсетей в Турции обязывает соцсети назначить в стране своего представителя, который должен быть гражданином Турции. Instagram и Facebook ранее согласились с требованиями турецкой стороны после того, как эти соцсети, а также TikTok, Periscope и Youtube получили штраф на общую сумму 1,2 миллиона долларов.
Это не первый конфликт турецкий властей с соцсетями. В 2014 году бывший тогда премьер-министром Рэджеп Эрдоган на фоне протестов и задержаний журналистов заявил, что «все станут свидетелями силы Турецкой республики» и пообещал «искоренить Twitter», а затем и другие социальные сети. Спустя несколько часов Twitter действительно заблокировали на всей территории республики.
Правозащитная организация Human Rights Watch в июле 2020 года опубликовала заявление, где утверждается, что турецкий закон о соцсетях «призван нарушить право на свободу слова» и «сохранить автократию президента Эрдогана».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- Умер бывший ведущий новостей Игорь Выхухолев
- Турецкие компании лишились права размещать свою рекламу в Twitter, Pinterest и Periscope
- Мясников назвал главную причину рака
- После схода лавины в горах Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело
- Представитель ВОЗ оценила вероятность превращения COVID-19 в сезонную инфекцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru