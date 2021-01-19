Турецкие компании лишились права размещать свою рекламу в Twitter, Pinterest и Periscope

Власти Турции запретили местным компаниям закупать рекламу в Twitter. Ранее компания отказалась назначить своего представителя в стране в соответствии новому турецкому закону о регулировании соцсетей, пишет издание Resmi Gazete.

Помимо других положений, закон о регулировании соцсетей в Турции обязывает соцсети назначить в стране своего представителя, который должен быть гражданином Турции. Instagram и Facebook ранее согласились с требованиями турецкой стороны после того, как эти соцсети, а также TikTok, Periscope и Youtube получили штраф на общую сумму 1,2 миллиона долларов.

Это не первый конфликт турецкий властей с соцсетями. В 2014 году бывший тогда премьер-министром Рэджеп Эрдоган на фоне протестов и задержаний журналистов заявил, что «все станут свидетелями силы Турецкой республики» и пообещал «искоренить Twitter», а затем и другие социальные сети. Спустя несколько часов Twitter действительно заблокировали на всей территории республики.