Глава департамента МИД Биричевский: Экспорт газа из РФ в Грецию вырос в 4 раза

Он отметил, что, несмотря на существенный рост экспорта газа, показатель продолжает оставаться значительно ниже уровней, которые фиксировались до 2022 года. Однако, указал аналитик, с учетом стратегии властей Евросоюза по резкому снижению зависимости от импорта энергоресурсов РФ, динамику поставок в Грецию можно считать положительной.

Ранее директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в разговоре с НСН отметил, что если соглашение между Киевом и российским «Газпромом» о транзите прекратится, то некоторые страны Европы будут искать другие пути покупки газа из России, передает «Радиоточка НСН».

