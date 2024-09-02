Глава департамента МИД Биричевский: Экспорт газа из РФ в Грецию вырос в 4 раза
По итогам 2023 года суммарные объемы поставок российского газа в Грецию увеличились более чем в четыре раза в сравнении с показателем 2022 года. Об этом сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что, несмотря на существенный рост экспорта газа, показатель продолжает оставаться значительно ниже уровней, которые фиксировались до 2022 года. Однако, указал аналитик, с учетом стратегии властей Евросоюза по резкому снижению зависимости от импорта энергоресурсов РФ, динамику поставок в Грецию можно считать положительной.
Ранее директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в разговоре с НСН отметил, что если соглашение между Киевом и российским «Газпромом» о транзите прекратится, то некоторые страны Европы будут искать другие пути покупки газа из России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru