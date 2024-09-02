Глава департамента МИД Биричевский: Экспорт газа из РФ в Грецию вырос в 4 раза

По итогам 2023 года суммарные объемы поставок российского газа в Грецию увеличились более чем в четыре раза в сравнении с показателем 2022 года. Об этом сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что, несмотря на существенный рост экспорта газа, показатель продолжает оставаться значительно ниже уровней, которые фиксировались до 2022 года. Однако, указал аналитик, с учетом стратегии властей Евросоюза по резкому снижению зависимости от импорта энергоресурсов РФ, динамику поставок в Грецию можно считать положительной.

Ранее директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в разговоре с НСН отметил, что если соглашение между Киевом и российским «Газпромом» о транзите прекратится, то некоторые страны Европы будут искать другие пути покупки газа из России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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