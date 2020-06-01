Тунис откроет границы с 27 июня

Власти Туниса планируют с 27 июня открыть границы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, решение было принято по итогам заседания Национальной комиссии по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что власти с указанной даты планируют открыть морские, воздушные и сухопутные границы страны.

Россия пока не принимала решения по открытию границ для иностранцев

Также на заседании было принято решение о снятии ограничений с 4 июня на внутренние перемещения граждан.

Как пишет агентство, заключительный этап смягчения карантина начнется в Тунисе 4 июня. Он предполагает возобновление музеев, отелей, мест общественного питания, а также открытие мечетей для прихожан.

Ранее в МИД РФ призвали россиян отказаться от зарубежного отдыха текущим летом. Власти, в частности, призывают обратить внимание на российские курорты. В интервью "МИР 24" Курорты Ставропольского края готовятся к открытию летнего сезона. Каким будет отдых в этом году, телеканалу «МИР 24» министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев рассказал об организации отдыха в регионе в этом году.

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ФОТО: Фото: www.globallookpress.com
ТЕГИ:КоронавирусГраницаТунис
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