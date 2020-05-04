Тунис начал выход из режима самоизоляции

По данным агентства, снятие ограничений будет проводится в три этапа. Первый пройдет с 4 по 24 мая. В рамках этого этапа планируется снять режим самоизоляции для малого бизнеса, а также в тех отраслях, для которых невозможна дистанционная работа.

Второй этап планируется с 24 мая по 4 июня, третий - с 4 по 14 июня, при этом отмечается возможное продление каждого из этапов в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По данным тунисского Минздрава, в стране зафиксировано 1 013 случаев заражения, из которых 42 закончились смертью пациента.







