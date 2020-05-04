Чехия с 11 мая возобновит международные автобусные и ж/д перевозки
Власти Чехии объявили о возобновлении с 11 мая международных автобусных и железнодорожных перевозок, ранее приостановленных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с соответствующим заявлением выступил вице-премьер республики Карел Гавличек. Это станет очередным этапом снятия ограничений из-за коронавируса.
Напомним, что с 24 апреля Чехия разрешила своим гражданам вылет за рубеж при условии прохождения двухнедельного карантина по возвращении.
Как ожидается, следующим этапом снятия ограничений станет возобновление работы магазинов и мест общественного питания. Этот этап планируется начать в ближайший понедельник.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
145 тыс.+10 581 / сут.
Умерли
1 356+76 / сут.
Выздоровели
18 095+1 456 / сут.
- Чехия с 11 мая возобновит международные автобусные и ж/д перевозки
- Лига защиты врачей назвала причины массового увольнения медиков Калининградской области
- В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
- Эксперт: Коронавирус может быть мультисистемным заболеванием и затрагивать все органы и ткани
- В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru