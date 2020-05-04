Чехия с 11 мая возобновит международные автобусные и ж/д перевозки

Отмечается, что с соответствующим заявлением выступил вице-премьер республики Карел Гавличек. Это станет очередным этапом снятия ограничений из-за коронавируса.

Напомним, что с 24 апреля Чехия разрешила своим гражданам вылет за рубеж при условии прохождения двухнедельного карантина по возвращении.

Как ожидается, следующим этапом снятия ограничений станет возобновление работы магазинов и мест общественного питания. Этот этап планируется начать в ближайший понедельник.



