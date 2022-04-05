TÜİK: Темпы годовой инфляции в Турции выросли до более чем 60%
Темпы годовой инфляции в Турции выросли до 61,1%. Об этом сообщает турецкое статистическое ведомство TÜİK.
По данным источника, месячная инфляция в марте 2022 года составила 5,4%. При этом с декабря 2021 года цены выросли почти на 23%. Так, за год на 99% подорожали транспортные услуги, на 70,3% - продукты и безалкогольные напитки, на 69% - мебель и предметы домашнего интерьера.
В начале февраля 2022 года представители Турецкого статистического института сообщили, что в январе инфляция в годовом исчислении составила 48,69%. На тот момент этот показатель стал рекордным с 2002 года.
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сейчас инфляция является главной проблемой в стране. Он считает, что высокие процентные ставки не дают властям эффективно снизить инфляцию и остановить падение местной валюты.
Турецкий лидер не раз критиковал ЦБ за отказ снижать ставки, при этом регулятор объяснял, что этот показатель не является основной причиной роста потребительских цен и обесценивания нацвалюты.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Эрдогану следует запретить вмешиваться в монетарную политику Турции.
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