TÜİK: Темпы годовой инфляции в Турции выросли до более чем 60%

Темпы годовой инфляции в Турции выросли до 61,1%. Об этом сообщает турецкое статистическое ведомство TÜİK.

По данным источника, месячная инфляция в марте 2022 года составила 5,4%. При этом с декабря 2021 года цены выросли почти на 23%. Так, за год на 99% подорожали транспортные услуги, на 70,3% - продукты и безалкогольные напитки, на 69% - мебель и предметы домашнего интерьера.

В начале февраля 2022 года представители Турецкого статистического института сообщили, что в январе инфляция в годовом исчислении составила 48,69%. На тот момент этот показатель стал рекордным с 2002 года.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сейчас инфляция является главной проблемой в стране. Он считает, что высокие процентные ставки не дают властям эффективно снизить инфляцию и остановить падение местной валюты.