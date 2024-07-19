Цукерберг посчитал «крутой» реакцию Трампа на покушение
Основатель компании Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг заявил что реакция экс-президента США Дональда Трампа на покушение стала для него «одной из самых крутых вещей», свидетелем которых он когда-либо становился. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.
По мнению Цукерберга, сложно не проникнуться борьбой бывшего президента, и именно поэтому он многим людям нравится.
Вместе с тем Цукерберг сообщил, что не будет поддержать кандидатуры ни бывшего, ни действующего президента США Джо Байдена в преддверии выборов. Он пояснил, что пользователи соцсетей хотят видеть меньше политического контента.
Дизайнер Артемий Лебедев ранее заявил, что американцы отличаются от россиян фантастической предприимчивостью. Так он прокомментировал информацию о выпуске продукции, на которой изображён экс-президент США Дональд Трамп после покушения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru