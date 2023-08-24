Пентагон заявил об отсутствии у Киева инфраструктуры для F-16
24 августа 202322:53
На Украине нет необходимой инфраструктуры для размещения американских истребителей F-16, сказал в ходе брифинга пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. Его слова приводит РИА Новости.
«Краткий ответ на ваш вопрос - нет», - сказал представитель Пентагона.
При этом Райдер выразил уверенность, что Киев получит истребители. Поставку F-16 он назвал вопросом месяцев.
Президент Украины Владимир Зеленский в прошлое воскресенье обсудил поставки F-16 с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru