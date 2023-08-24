Пентагон заявил об отсутствии у Киева инфраструктуры для F-16

На Украине нет необходимой инфраструктуры для размещения американских истребителей F-16, сказал в ходе брифинга пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. Его слова приводит РИА Новости.

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«Краткий ответ на ваш вопрос - нет», - сказал представитель Пентагона.

При этом Райдер выразил уверенность, что Киев получит истребители. Поставку F-16 он назвал вопросом месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлое воскресенье обсудил поставки F-16 с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:УкраинаИстребителиПентагонСША

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