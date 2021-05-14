Оператор Colonial Pipeline заявил о восстановлении работы всех трубопроводов

По данным корпорации, работа всей системы трубопроводов была "безопасно перезапущено". По всем трубопроводам, которые принадлежат компании, вновь идут нефтепродукты. Однако для того, чтоб объем и логистика поставок вернулась к исходному режиму, потребуется еще несколько суток. По имеющимся данным, часть рынков еще испытывает проблемы при взаимодействиях с сервисом.

Colonial Pipeline занимается доставкой бензина, дизеля и авиатоплива на восточное побережье страны. В сообщении компании указано, что поставки будут увеличиваться до тех пор, пока рынки не будут заполнены необходимым количеством топлива.

РИА Новости передает, что в ряде штатов зафиксированы перебои с бензином после приостановке крупнейшего трубопровода из-за кибератаки. Жители региона поддались панике и начали скупать топливо, так как боялись возможного дефицита.

