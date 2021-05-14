Оператор Colonial Pipeline заявил о восстановлении работы всех трубопроводов
Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу по поставке топлива на восточном побережье США после хакерских атак, проведенных 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
По данным корпорации, работа всей системы трубопроводов была "безопасно перезапущено". По всем трубопроводам, которые принадлежат компании, вновь идут нефтепродукты. Однако для того, чтоб объем и логистика поставок вернулась к исходному режиму, потребуется еще несколько суток. По имеющимся данным, часть рынков еще испытывает проблемы при взаимодействиях с сервисом.
Colonial Pipeline занимается доставкой бензина, дизеля и авиатоплива на восточное побережье страны. В сообщении компании указано, что поставки будут увеличиваться до тех пор, пока рынки не будут заполнены необходимым количеством топлива.
РИА Новости передает, что в ряде штатов зафиксированы перебои с бензином после приостановке крупнейшего трубопровода из-за кибератаки. Жители региона поддались панике и начали скупать топливо, так как боялись возможного дефицита.
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