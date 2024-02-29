Цены на какао-бобы только за февраль выросли на 25%

Цены на какао-бобы продемонстрировали самый большой рост за более чем два десятилетия, сообщает агентство Bloomberg.

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Только за февраль они выросли сразу на 25%, достигнув рекордный показателей в $6 тысяч за тонну. Рост стоимости связывают с плохим урожаем в Западной Африке из-за плохой погоды и болезней растений.

В агентстве отметили, что это приведет к росту цен на кондитерскую продукцию в целом.

Ранее экономист Игорь Строганов заявил НСН, что цены на шоколад в России вырастут к апрелю.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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