Цены на какао-бобы только за февраль выросли на 25%

Только за февраль они выросли сразу на 25%, достигнув рекордный показателей в $6 тысяч за тонну. Рост стоимости связывают с плохим урожаем в Западной Африке из-за плохой погоды и болезней растений.

В агентстве отметили, что это приведет к росту цен на кондитерскую продукцию в целом.

Ранее экономист Игорь Строганов заявил НСН, что цены на шоколад в России вырастут к апрелю.

