Цены на какао-бобы только за февраль выросли на 25%
29 февраля 202417:33
Цены на какао-бобы продемонстрировали самый большой рост за более чем два десятилетия, сообщает агентство Bloomberg.
Только за февраль они выросли сразу на 25%, достигнув рекордный показателей в $6 тысяч за тонну. Рост стоимости связывают с плохим урожаем в Западной Африке из-за плохой погоды и болезней растений.
В агентстве отметили, что это приведет к росту цен на кондитерскую продукцию в целом.
Ранее экономист Игорь Строганов заявил НСН, что цены на шоколад в России вырастут к апрелю.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru