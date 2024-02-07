Экономист Строганов: цены на шоколад в России вырастут к апрелю
На фоне глобального дефицита какао-бобов россиянам стоит ждать повышения цен на шоколад. Об этом заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.
По его мнению, дефицит какао-бобов отразится на ценниках шоколада в российских магазинах ближе к апрелю. Экономист отметил, что продающийся сейчас шоколад был закуплен по старым ценам.
Компаниям придется менять цены, чтобы не работать в убыток, констатировал Строганов.
Эксперт допустил, что производители будут менять натуральные компоненты на более дешевые имитации. Он призвал россиян внимательно изучать состав кондитерских изделий, пишет «Газета.Ru».
В начале февраля цены на какао-бобы на бирже подорожали до $5006 за тонну - это максимальное значение за 46 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru