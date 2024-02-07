Экономист Строганов: цены на шоколад в России вырастут к апрелю

По его мнению, дефицит какао-бобов отразится на ценниках шоколада в российских магазинах ближе к апрелю. Экономист отметил, что продающийся сейчас шоколад был закуплен по старым ценам.

Компаниям придется менять цены, чтобы не работать в убыток, констатировал Строганов.

Эксперт допустил, что производители будут менять натуральные компоненты на более дешевые имитации. Он призвал россиян внимательно изучать состав кондитерских изделий, пишет «Газета.Ru».

В начале февраля цены на какао-бобы на бирже подорожали до $5006 за тонну - это максимальное значение за 46 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

