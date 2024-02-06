«Уже деликатес!»: Шоколад сравнили с черной икрой из-за дефицита какао-бобов

«Мы с декабря эту тему обсуждаем, какао-бобы подорожали больше чем в два раза. Как эту ситуацию можно обойти? Если люди хотят есть качественный шоколад, обойти это не получится. Некоторые производители добавляют какао-порошок, например, это дешевый ингредиент. Кто-то меняет какао-масло на заменители всякие и так далее. И сейчас будут разные пути, но качественный шоколад будет дорожать. Уже с декабря цена на шоколадное сырье поднялась в полтора раза. Другое сырье у нас подорожало с сентября на 25%. Буквально с каждой поставкой меняется цена», - отметил он.

Эльдарханова подчеркнула, что шоколад дешеветь уже не будет, так как качественное сырье добывается в ограниченном количестве.

«Надо понимать, что шоколад – это такой продукт, который уже дешеветь не будет никогда. Это деликатес, так как сырье растет в очень ограниченном количестве, как в случае с черной икрой. Очень ограниченное число регионов, где это сырье добывается. Плюс возобновляется плохо, климат меняется, все меняется. Раньше шоколад с орехами был дороже, а сегодня складывается такая ситуация, что какие-либо добавки стоят дешевле, чем шоколадная масса. Молочный шоколад теперь будет стоить дешевле, чем горький, так как молоко дешевле, чем какао-бобы», - рассказала собеседница НСН.

В конце января в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в марте повысилась на 0, 22% до £3727 за тонну, передает «Радиоточка НСН».

