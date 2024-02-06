«Уже деликатес!»: Шоколад сравнили с черной икрой из-за дефицита какао-бобов
Ирина Эльдарханова заявила НСН, что какао-бобы подорожали в два раза, стоимость сырья для производства шоколада увеличилась в целом на 25%.
Шоколад существенно дорожает из-за роста стоимости какао-бобов, деликатес уже можно сравнить с черной икрой по доступности сырья для производства, заявила НСН вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова. Она отметила, что в 2023 году сырье подорожало на 25%.
В России в ближайшее время шоколад подорожает примерно на 30%, пишет Telegram-канал Mash. По данным СМИ, все из-за рекордных за последние 47 лет цен на какао-бобы и их переработку. Также цены возрастут на фоне колоссального неурожая в странах Южной Америки и Западной Африки. Эльдарханова эту информацию подтвердила.
«Мы с декабря эту тему обсуждаем, какао-бобы подорожали больше чем в два раза. Как эту ситуацию можно обойти? Если люди хотят есть качественный шоколад, обойти это не получится. Некоторые производители добавляют какао-порошок, например, это дешевый ингредиент. Кто-то меняет какао-масло на заменители всякие и так далее. И сейчас будут разные пути, но качественный шоколад будет дорожать. Уже с декабря цена на шоколадное сырье поднялась в полтора раза. Другое сырье у нас подорожало с сентября на 25%. Буквально с каждой поставкой меняется цена», - отметил он.
Эльдарханова подчеркнула, что шоколад дешеветь уже не будет, так как качественное сырье добывается в ограниченном количестве.
«Надо понимать, что шоколад – это такой продукт, который уже дешеветь не будет никогда. Это деликатес, так как сырье растет в очень ограниченном количестве, как в случае с черной икрой. Очень ограниченное число регионов, где это сырье добывается. Плюс возобновляется плохо, климат меняется, все меняется. Раньше шоколад с орехами был дороже, а сегодня складывается такая ситуация, что какие-либо добавки стоят дешевле, чем шоколадная масса. Молочный шоколад теперь будет стоить дешевле, чем горький, так как молоко дешевле, чем какао-бобы», - рассказала собеседница НСН.
В конце января в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в марте повысилась на 0, 22% до £3727 за тонну, передает «Радиоточка НСН».
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