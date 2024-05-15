Центробанк Аргентины снизил ставку до 40% годовых
Центральный банк Аргентины снизил базовую процентную ставку на 10 процентных пунктов до 40% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что такой шаг призван замедлить «галопирующую инфляцию», которая по-прежнему остается близка к 300%. Так, в Буэнос-Айресе рассчитывают, что смягчение денежно-кредитной политики поможет сбить месячные темпы роста потребительских цен до 3,8% к сентябрю с нынешних 8,8% в апреле.
Ранее сообщалось, что правительство Аргентины сократило государственное финансирование сферы ядерной энергетики в стране, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru