Центробанк Аргентины снизил ставку до 40% годовых

Российские военные освободили село Работино в Запорожской области Четыре украинских ударных БПЛА были сбиты за сутки из стрелкового оружия Мораторий на проверку IT-компаний в России завершен Глава Минздрава пояснил назначение списка лекарств, которые якобы запрещены для водителей Роман Костомаров заявил, что хочет принять участие в полумарафоне