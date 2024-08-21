Центр подготовки к миграции в Россию предложили создать в Киргизии
Миграционный центр для желающих уехать в Россию граждан предложили создать в Киргизии. Об этом сообщило агентство Kabar со ссылкой на депутата парламента республики Нурланбека Азыгалиева.
В центре планируется готовить граждан Киргизии к миграции. В частности, здесь им расскажут о процедурных аспектах и требованиях российского миграционного законодательства.
Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге заявила, что биометрический контроль за мигрантами не снизит их поток в Россию, но может сократить количество преступлений с их участием.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центр подготовки к миграции в Россию предложили создать в Киргизии
- СМИ: два человека погибли из-за стрельбы в школе в Боснии и Герцеговине
- Из-за пожара пассажиров эвакуировали со станции метро «Саларьево» в Москве
- Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области
- МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Желанное в ДНР
- В VK запустили сервис продажи билетов на концерты
- Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам для компаний в РФ
- «Начнут внутреннюю проверку»: Сеть кофеен «Шоколадница» ответила на расследование СМИ
- Под Ростовом вспыхнул пожар на пустыре из-за обломков сбитой ракеты ВСУ
- Алаудинов: формирования ВСУ в Курской области заняты перегруппировкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru