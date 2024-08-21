Центр подготовки к миграции в Россию предложили создать в Киргизии

Миграционный центр для желающих уехать в Россию граждан предложили создать в Киргизии. Об этом сообщило агентство Kabar со ссылкой на депутата парламента республики Нурланбека Азыгалиева.

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В центре планируется готовить граждан Киргизии к миграции. В частности, здесь им расскажут о процедурных аспектах и требованиях российского миграционного законодательства.

Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге заявила, что биометрический контроль за мигрантами не снизит их поток в Россию, но может сократить количество преступлений с их участием.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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