Центр подготовки к миграции в Россию предложили создать в Киргизии

В центре планируется готовить граждан Киргизии к миграции. В частности, здесь им расскажут о процедурных аспектах и требованиях российского миграционного законодательства.

Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге заявила, что биометрический контроль за мигрантами не снизит их поток в Россию, но может сократить количество преступлений с их участием.

