«Цели не изменятся»: В Госдуме допустили корректировку задач спецоперации

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24» заявил о том, что президент России Владимир Путин может скорректировать цели спецоперации России на Украине. Аксенов добавил, что цели были не раз однозначно озвучены президентом, однако ситуация меняется ежедневно. Вместе с тем глава Крыма отметил, что он изначально считал, что оставлять часть Украины без демилитаризации — это плохая идея, потому что там будет НАТО. По словам Швыткина, не стоит путать цели и задачи спецоперации.

«Цели не корректировались. Остаются цели, заявленные изначально. Ни у кого не должно быть сомнений, что они будут достигнуты. Отмечу, что смена задач и целей — прерогатива верховного главнокомандующего. Цели, которые были определены, продиктованы актуальностью сегодняшнего дня и востребованностью со стороны россиян. Вместе с тем цели и задачи — это разные вещи. Задачи, исходя из складывающейся обстановки, могут корректироваться, но цели остаются неизменными», — сказал Швыткин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет альтернативы, кроме как довести спецоперацию до конца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

