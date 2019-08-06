ЦБ Китая ответил США, признавшими КНР валютным манипулятором
Центральный банк Китайской Народной Республики почитал необдуманным решение Вашингтона признать, что Пекин манипулирует валютой. В ЦБ КНР выразили «глубокое сожаление» в связи с такой позицией Соединённых Штатов Америки, передает RT.
В китайском ЦБ подчеркнули, что определение, данное, Вашингтоном, не отвечает количественным стандартам, которые определены самими США для соответствующего ранжирования.
Пекин настаивает, что таким образом Соединённые Штаты проявляют протекционизм.
Ранее Министерство финансов США объявило, что Китай признан страной, которая проводит политику манипулирования валютным курсом.
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