ЦБ Китая ответил США, признавшими КНР валютным манипулятором

Центральный банк Китайской Народной Республики почитал необдуманным решение Вашингтона признать, что Пекин манипулирует валютой. В ЦБ КНР выразили «глубокое сожаление» в связи с такой позицией Соединённых Штатов Америки, передает RT.

В китайском ЦБ подчеркнули, что определение, данное, Вашингтоном, не отвечает количественным стандартам, которые определены самими США для соответствующего ранжирования.

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Пекин настаивает, что таким образом Соединённые Штаты проявляют протекционизм.

Ранее Министерство финансов США объявило, что Китай признан страной, которая проводит политику манипулирования валютным курсом.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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