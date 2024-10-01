ЦАХАЛ заявил о новом точечном ударе по Бейруту
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом точечном ударе по Бейруту.
Телеканал «Звезда» передает, что несколько квартир разрушены в жилом доме в Бейруте после взрыва, начался пожар. По информации РИА Новости, удар был нанесен недалеко от больницы «Аз-Захра».
По данным Al Hadath, более 1,7 тысячи человек погибли в Ливане за время бомбардировок ЦАХАЛ южных районов страны и авианалетов на Бейрут, которые начались 23 сентября.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с НСН предположил, что операция ЦАХАЛ против объектов ливанского движения «Хезболла» в приграничном районе на юге Ливана может зайти гораздо дальше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru