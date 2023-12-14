ЦАХАЛ заявил о 116 погибших в Газе солдатах с момента начала операции

Отмечается, что армия объявила о смерти солдата-резервиста, который был убит 13 декабря во время боевых действий в Газе.

Ранее, 13 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников. За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались, передает «Радиоточка НСН».

