ЦАХАЛ заявил, что за ночь нанес удары по 750 военным объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедшую ночь нанесла удары по 750 военным объектам в секторе Газа, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей движения ХАМАС.

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Отмечается, что, в частности, были нанесены удары по подземным туннелям ХАМАС, постам, военным комплексам и складам с оружием.

Ранее, 13 октября, правозащитная организации Human Rights Watch (HRW) сообщила, что армия Израиля при обстреле сектора Газа и Ливана применяла боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями. Отмечалось, что такие боеприпасы были применены 10 и 11 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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