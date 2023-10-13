ЦАХАЛ заявил, что за ночь нанес удары по 750 военным объектам ХАМАС

Отмечается, что, в частности, были нанесены удары по подземным туннелям ХАМАС, постам, военным комплексам и складам с оружием.

Ранее, 13 октября, правозащитная организации Human Rights Watch (HRW) сообщила, что армия Израиля при обстреле сектора Газа и Ливана применяла боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями. Отмечалось, что такие боеприпасы были применены 10 и 11 октября, передает «Радиоточка НСН».

