ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по Ливану, чтобы подорвать потенциал «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаках в Ливане с целью подрыва потенциала и инфраструктуры ливанского движения «Хезболла». Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

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Отмечается, что начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на северном фронте. Атака израильских ВВС происходит одновременно с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насрулла.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт.

Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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