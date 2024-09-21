ЦАХАЛ заявил, что атаковал около 180 объектов «Хезболлы» за день
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в течение дня атаковала около 180 объектов ливанского движения «Хезболла».
В ЦАХАЛ также заявили, что в ходе авиаудара по пригороду Бейрута вместе с командующим спецоперациями «Хезболлах» Ибрагимом Акилем были убиты еще 15 членов движения, включая старших командиров элитного спецподразделения Радван.
По данным телекомпании Al Jazeera, число погибших при ударе ЦАХАЛ по пригороду Бейрута выросло до 37.
Также отмечается, что завалы на месте трагедии в Дахие все еще расчищаются.
Ранее ВВС Израиля провели серию массированных ударов по югу Ливана, атаковав около 100 пусковых установок и иных объектов инфраструктуры «Хезболлы» за два часа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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