Израиль ударил по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по многоэтажке в столице Ливана - Бейруте.

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Представитель армии обороны Израиля подтвердил проведение атаки. Удар нанес истребитель F-35.

По предварительным данным, цель операции связана с ликвидацией Наима Касема, заместителя лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Ливанские СМИ пишут, что удар пришелся по одному из самых оживленных районов города. По сообщениям с мест - много гражданских раненых. Сейчас улица, рядом с которой произошел взрыв, оцеплена, на ее территорию никого не пускают в целях безопасности.

Член руководства «Хезболлы» был убит, сообщает телеканал Al Hadath. Его имя и должность не уточняются.

Ранее ВВС Израиля провели серию массированных ударов по югу Ливана, атаковав около 100 пусковых установок и иных объектов инфраструктуры «Хезболлы» за два часа, напоминает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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