СМИ: Турция планирует поэтапный обмен пленными между ХАМАС и Израилем
Ряд западных стран обратились к Турции с просьбой посодействовать обмену пленными в зоне конфликта Израиля и Палестины. Об этом пишет Hürriyet со ссылкой на источники.
По данным газеты, государства обратились к турецким властям «с просьбой вступиться за их граждан».
«В этом контексте Турция связывалась с ХАМАС на различных уровнях и делала предупреждения, как и в случае с Израилем», — говорится в материале.
Анкара намерена прежде всего спасти граждан разных стран и мирного населения. Однако движение ХАМАС выдвинуло ряд условий. В Турции считают, что может быть осуществлен постепенный обмен пленными.
«На повестке дня стоит вопрос о постепенной реализации процесса, который начнется в первую очередь с женщин», — пишет Hürriyet.
Ранее в ХАМАС заявили, что вопрос израильских пленных не будет подниматься до завершения операции радикалов «Потоп Аль-Аксы», напоминает RT.
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