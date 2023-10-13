СМИ: Турция планирует поэтапный обмен пленными между ХАМАС и Израилем

По данным газеты, государства обратились к турецким властям «с просьбой вступиться за их граждан».

«В этом контексте Турция связывалась с ХАМАС на различных уровнях и делала предупреждения, как и в случае с Израилем», — говорится в материале.

Анкара намерена прежде всего спасти граждан разных стран и мирного населения. Однако движение ХАМАС выдвинуло ряд условий. В Турции считают, что может быть осуществлен постепенный обмен пленными.

«На повестке дня стоит вопрос о постепенной реализации процесса, который начнется в первую очередь с женщин», — пишет Hürriyet.

Ранее в ХАМАС заявили, что вопрос израильских пленных не будет подниматься до завершения операции радикалов «Потоп Аль-Аксы», напоминает RT.

