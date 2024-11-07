ЦАХАЛ: В ходе рейдов на юге Ливана погибли пять израильских солдат

В ходе рейдов на юге Ливана по ликвидации десятков членов ливанского движения «Хезболла» пять израильских солдат погибли, еще 16 получили ранения, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Отмечается, что после получения разведданных о террористической активности в этом районе войска совершили налет на боевой комплекс «Хезболлы» и столкнулись с несколькими бойцами, которые засели в одном из зданий. Согласно данным, в ходе проведенных в последние недели рейдов на юге Ливана солдаты Израиля «уничтожили десятки террористов, обнаружили оружие и демонтировали террористическую инфраструктуру и подземные сооружения в этом районе».

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам и другим объектам «Хезболлы» на территории Ливана. ВВС Израиля ударили в том числе по оружейным заводам «Хезболлы» в районе Бейрута, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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