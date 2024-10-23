ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал преемника Насраллы Хашема Сафиеддина

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации преемника погибшего генерального секретаря ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы - Хашема Сафиеддина, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Сафиеддин считался руководителем Исполнительного совета группировки.

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Помимо этого, был ликвидирован и Али Хусейн Хазима - командующий разведывательным штабом «Хезболлы».

По данным ЦАХАЛ, Сафиеддин и Хазим погибли после удара в районе Дахия в Бейруте, нанесенного Израилем около трех недель назад.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля за сутки уничтожила около 70 бойцов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, передает RT.

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Фото: telegram.org
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