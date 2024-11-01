Армия Израиля ударила по командным центрам «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по командным центрам и другим объектам ливанского движения «Хезболла» на территории Ливана, сообщается в Telegram-канале армии.
Согласно данным, ВВС Израиля ударили в том числе по оружейным заводам «Хезболлы» в районе Бейрута. Отмечается, что дополнительные авиаудары были нанесены по штабам разведки, центрам управления и командным центрам движения в районе Набатия на юге Ливана.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС провели серию авиаударов по объектам «Хезболлы» в окрестностях Баальбека на востоке Ливана. По данным портала Naharnet, в результате ударов в районе Доурис погибли не менее семи человек, еще 14 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru