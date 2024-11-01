Армия Израиля ударила по командным центрам «Хезболлы» в Ливане

В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС провели серию авиаударов по объектам «Хезболлы» в окрестностях Баальбека на востоке Ливана. По данным портала Naharnet, в результате ударов в районе Доурис погибли не менее семи человек, еще 14 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

