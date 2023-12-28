Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах возросло до 21 320 человек
Число погибших из-за ударов израильской армии жителей Газы увеличилось до 21 320. Об этом сообщило издание Al-Rai со ссылкой на заявление представителя минздрава анклава.
Отмечается, что с 7 октября 55 603 человека получили ранения. Также указывается, что только за последние сутки погибли 210 человек, ранения получили 360.
Ранее, 26 декабря, начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что война с палестинским движением ХАМАС в Газе продлится «еще много месяцев». По его словам, это связано с тем, что у этой войны сложные цели. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своей статье для издания Wall Street Journal называл три условия достижения мира в секторе Газа, одним из которых является «дерадикализация» всего палестинского общества, передает «Радиоточка НСН».
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