ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации главы воздушного подразделения радикального палестинского движения ХАМАС Нидаля аль-Наджара в секторе Газа 3 декабря.
В ЦАХАЛ отметили, что Нидаль аль-Наджар был одним из организаторов воздушного налета на юг Израиля 7 октября 2023 года.
Операция по ликвидации одного из руководителей ХАМАС проводилась совместными усилиями израильской армии и Общей службы безопасности (ШАБАК).
Ранее Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по ряду целей в Ливане, которые, по данным военных, связаны с террористической деятельностью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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