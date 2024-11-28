Израиль назвал условия прекращения войны в секторе Газа
Условия, при которых Израиль прекратит операции против движения ХАМАС в секторе Газа, озвучил в ходе визита в Прагу глава израильского МИД Гидеон Саар, сообщает РИА Новости.
По его словам, военнослужащие ЦАХАЛ покинут анклав при возвращении всех захваченных израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры ХАМАС, а также при устранении угрозы безопасности еврейскому государству.
Визит в Чехию для Саара стал первой зарубежной поездкой после его назначения на пост министра иностранных дел Израиля.
Ранее вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru