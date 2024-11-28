Израиль назвал условия прекращения войны в секторе Газа

По его словам, военнослужащие ЦАХАЛ покинут анклав при возвращении всех захваченных израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры ХАМАС, а также при устранении угрозы безопасности еврейскому государству.

Визит в Чехию для Саара стал первой зарубежной поездкой после его назначения на пост министра иностранных дел Израиля.

Ранее вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

