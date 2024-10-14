ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров «Хезболлы»
Израильская армия ликвидировала одного из командиров противотанкового комплекса одного из передовых подразделений ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Согласно данным, командующий противотанковых сил «Радвана» Мухаммад Камаль Наим был атакован ракетой в районе Набатия. До этого в ЦАХАЛ заявили, что за сутки атаковали 200 объектов «Хезболлы».
Ранее сообщалось, что «Хезболла» выразила готовность на прекращение огня с Израилем без предварительных условий. Отмечалось, что необходимо сначала заключить перемирие посредством дипломатии, а затем можно будет «обсудить все детали», передает «Радиоточка НСН».
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