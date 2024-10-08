ЦАХАЛ: «Хезболла» за сутки выпустила 130 ракет по Израилю
За прошедшие сутки со стороны ливанского движения «Хезболла» по территории Израиля было запущено порядка 130 ракет, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Согласно данным, часть из ракет удалось перехватить, еще часть упала в округе Нижняя Галилея. Во время отражения атак в Израиле действовали сигналы воздушной тревоги, говорится в сообщении.
Подчеркивается, что между 12:43 и 13:46 мск в окрестностях Хайфы и Верхней Галилеи военные засекли еще порядка 20 ракет, которые летели со стороны Ливана.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что бомбардировки Ливана со стороны Израиля неминуемо станут причиной гуманитарной катастрофы. Он отмечал, что Россия чрезвычайно озабочена этим фактом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru