СМИ: «Хезболла» готова пойти на безусловное прекращение огня с Израилем

Шиитская группировка «Хезболла» в Ливане выразила готовность на прекращение огня с Израилем без предварительных условий, сообщают израильские средства массовой информации. Издание The Jerusalem Post приводит высказывание заместителя генерального секретаря организации Наима Касима на этот счёт.

Исходя из его слов, необходимо сначала заключить перемирие посредством дипломатии, а затем можно будет «обсудить все детали». Ранее «Хезболла» увязывало прекращение огня на юге Ливане с таким же шагом в секторе Газа. Там еврейское государство продолжает военную операцию против палестинской группировки ХАМАС, боевики которой год назад вторглись на его территорию.

Израиль не исключил удары по ядерным объектам Ирана

По оценке израильских СМИ, «Хезболла» поменяла свою позицию под давлением Ирана. Глава МИД Исламской республики посетил Ливан во вторник, 8 октября. Израильское телевидение в свою очередь сообщило, что США и некоторые арабские страны ведут негласные переговоры с Тегераном в стремлении достичь прекращения огня сразу на нескольких направлениях.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», речь идёт о том, чтобы побудить Тегеран воздействовать на проиранские группировки в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене с целью сложить оружие.

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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