ЦАХАЛ представил запись разговора солдат ХАМАС о случайном ударе по больнице

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ распространила в социальных сетях, как она утверждает, запись разговора членов ХАМАС о неудачном запуске террористической группировкой «Исламский джихад» (запрещена в России) ракеты, которая упала на больницу в Газе, где погибли сотни человек.

Из записи разговора следует, что ракета была запущена с территории кладбища, которое находится поблизости от госпиталя. «Говорят, что осколки от ракет местного производство. Это не похоже на те, которыми по нам стреляет Израиль», — говорит один из участников разговора.