ЦАХАЛ представил запись разговора солдат ХАМАС о случайном ударе по больнице
Армия обороны Израиля ЦАХАЛ распространила в социальных сетях, как она утверждает, запись разговора членов ХАМАС о неудачном запуске террористической группировкой «Исламский джихад» (запрещена в России) ракеты, которая упала на больницу в Газе, где погибли сотни человек.
Из записи разговора следует, что ракета была запущена с территории кладбища, которое находится поблизости от госпиталя. «Говорят, что осколки от ракет местного производство. Это не похоже на те, которыми по нам стреляет Израиль», — говорит один из участников разговора.
Другой собеседник уточняет, что боевики «Исламского джихада» (запрещён в России) хотели нанести удар по цементному заводу за больницей, однако боеприпас дал осечку и упал. ЦАХАЛ заявил, что проведённая проверка подтверждает ответственность «Исламского джихада» (запрещён в России) за эту трагедию.
Армия обороны Израиля, практически всегда, дает информацию после 100% проверки, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский. По его словам, в Израиле людей сажают в тюрьму за любые отклонения от реальности, поэтому нет сомнений, что расследование будет проведено очень тщательно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru