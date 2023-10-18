ЦАХАЛ представил запись разговора солдат ХАМАС о случайном ударе по больнице

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ распространила в социальных сетях, как она утверждает, запись разговора членов ХАМАС о неудачном запуске террористической группировкой «Исламский джихад» (запрещена в России) ракеты, которая упала на больницу в Газе, где погибли сотни человек.

Из записи разговора следует, что ракета была запущена с территории кладбища, которое находится поблизости от госпиталя. «Говорят, что осколки от ракет местного производство. Это не похоже на те, которыми по нам стреляет Израиль», — говорит один из участников разговора.

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Другой собеседник уточняет, что боевики «Исламского джихада» (запрещён в России) хотели нанести удар по цементному заводу за больницей, однако боеприпас дал осечку и упал. ЦАХАЛ заявил, что проведённая проверка подтверждает ответственность «Исламского джихада» (запрещён в России) за эту трагедию.

Армия обороны Израиля, практически всегда, дает информацию после 100% проверки, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский. По его словам, в Израиле людей сажают в тюрьму за любые отклонения от реальности, поэтому нет сомнений, что расследование будет проведено очень тщательно.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ХамасБольницаСектор Газа

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