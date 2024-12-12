ЦАХАЛ: Израиль уничтожил 90% выявленных запасов ракет класса «земля-воздух» в Сирии
Израильская армия опубликовала новый отчет об уничтожении военно-стратегического потенциала Сирии после падения власти Башара Асада, среди прочего уничтожено свыше 90% выявленных запасов ракет класса «земля-воздух» и пять эскадрилий истребителей. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно данным, в течение нескольких недель израильская военная разведка проводила комплексную оценку внутренней ситуации в Сирии и подготовила план атаки по уничтожению стратегических вооружений на случай победы вооруженной оппозиции. Указывается, что также были нанесены удары по базам ВВС Сирии.
Кроме того, были атакованы заводы по производству оружия и многие склады, в частности в районе Хомса, где производились и хранились ракеты «Скад».
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН заявил, что Дамаск захватила «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России), которая была перекуплена у саудовцев турками, передает «Радиоточка НСН».
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