ЦАХАЛ: Израиль уничтожил 90% выявленных запасов ракет класса «земля-воздух» в Сирии

Согласно данным, в течение нескольких недель израильская военная разведка проводила комплексную оценку внутренней ситуации в Сирии и подготовила план атаки по уничтожению стратегических вооружений на случай победы вооруженной оппозиции. Указывается, что также были нанесены удары по базам ВВС Сирии.

Кроме того, были атакованы заводы по производству оружия и многие склады, в частности в районе Хомса, где производились и хранились ракеты «Скад».

Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН заявил, что Дамаск захватила «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России), которая была перекуплена у саудовцев турками, передает «Радиоточка НСН».

