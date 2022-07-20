Трюдо оценил решение вернуть турбину для «Северного потока»

Он считает такое решение верным. «Решение было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — заявил политик.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что турбина должна быть в России к 24 июля. Сейчас «Северный поток« полностью остановлен для планового ремонта, который должен завершиться 21 июля.

«Северный поток» может увеличить мощность прокачки газа в Европу после ввода в эксплуатацию отремонтированной в Канаде турбины, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

