Трюдо оценил решение вернуть турбину для «Северного потока»

Решение канадских властей о передаче российской турбины Германии для возобновления поставок газа по трубопроводу «Северный поток» было сложным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

СМИ: в Германию отправлена турбина для «Северного потока»

Он считает такое решение верным. «Решение было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — заявил политик.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что турбина должна быть в России к 24 июля. Сейчас «Северный поток« полностью остановлен для планового ремонта, который должен завершиться 21 июля.

«Северный поток» может увеличить мощность прокачки газа в Европу после ввода в эксплуатацию отремонтированной в Канаде турбины, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазопроводКанада
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