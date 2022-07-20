Трюдо оценил решение вернуть турбину для «Северного потока»
Решение канадских властей о передаче российской турбины Германии для возобновления поставок газа по трубопроводу «Северный поток» было сложным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Он считает такое решение верным. «Решение было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — заявил политик.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что турбина должна быть в России к 24 июля. Сейчас «Северный поток« полностью остановлен для планового ремонта, который должен завершиться 21 июля.
«Северный поток» может увеличить мощность прокачки газа в Европу после ввода в эксплуатацию отремонтированной в Канаде турбины, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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