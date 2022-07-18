Нельзя тормозить: Возвращение Канадой турбины для «Северного потока» породило интригу

«Северный поток» может увеличить мощность прокачки газа в Европу после ввода в эксплуатацию отремонтированной в Канаде турбины, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что турбина должна быть в России к 24 июля. Сейчас "Северный поток" полностью остановлен для планового ремонта, который должен завершиться 21 июля.