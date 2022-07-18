Нельзя тормозить: Возвращение Канадой турбины для «Северного потока» породило интригу
Если мощность газопровода увеличится, Германия возьмет в ремонт и другие турбины, без этого «Северный поток» со временем встанет, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
«Северный поток» может увеличить мощность прокачки газа в Европу после ввода в эксплуатацию отремонтированной в Канаде турбины, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что турбина должна быть в России к 24 июля. Сейчас "Северный поток" полностью остановлен для планового ремонта, который должен завершиться 21 июля.
«Скорее всего, турбина будет введена в эксплуатацию в начале августа. Пуск турбины не предусматривает остановку всего газопровода, ее можно подключить по мере работы и увеличить давление в трубе. Сейчас основная интрига в том, в каком режиме будет работать "Северный поток" после вывода из ремонта. Он возобновит работу, но какая будет пропускная способность, сказать сложно, потому что "Газпром" не публиковал график ремонта других турбин. Заработают ли все турбины, работавшие до ремонта, тоже неизвестно», - сказал Юшков.
Он предположил, что 21 июля «Северный поток» заработает в прежнем режиме.
«По всей видимости, так как Запад делает некие позитивные шаги, наверное, газопровод заработает с прежней мощностью, около 67 млн кубов в сутки, а Германия будет смотреть, что произойдет после доставки турбины. Если пропускная способность увеличится, значит дело действительно в технических вещах, а не в политическом решении. Тогда немцы заберут на ремонт и другие турбины, постепенно будут их ремонтировать в Канаде и возвращать в Ленинградскую область, чтобы к началу отопительного сезона "Северный поток" в идеале заработал на полную мощность. Пока мы видим, что остальные турбины компания Siemens не забирает», - разъяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Он напомнил, что «Газпром» хочет отремонтировать еще, как минимум, четыре турбины.
«Турбина, которая идет из Канады, – самая первая из отправленных на ремонт, но по мере того, как она задерживалась, еще у нескольких турбин закончился срок эксплуатации. Вроде как еще четыре турбины ждут ремонта, поэтому газопровод качает не 200 млн кубов в сутки, а примерно 67. Канада выдала исключение из-под своих санкций до конца 2024 года и разрешила починить еще пять турбин. Может, они продлят сроки и увеличат количество турбин, но сейчас нет никаких правовых препятствий, чтобы забрать из Ленинградской области турбины, которые "Газпром" вывел из эксплуатации, и отправить их в Монреаль на ремонт. Немецкая компания Siemens обязана это делать по контракту с "Газпромом". А если Siemens будет тормозить этот процесс, "Газпром" может подать на них в суд», - подчеркнул Юшков.
При этом он указал, в каком случае «Северный поток» полностью остановится.
«Если Siemens не будет забирать следующие турбины на ремонт, то остальные турбины постепенно выработают свой ресурс и газопровод остановится», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Компания Siemens не могла вернуть турбину «Северного потока», проходившую ремонт в Канаде, из-за введенных в этой стране антироссийских санкций. Из-за этого мощность газопровода была снижена на 60%. На прошлой неделе Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая должна передать ее России. По данным «Коммерсанта», турбину отправили самолетом 17 июля, ее должны доставить из Германии на компрессорную станцию «Портовая» в Ленобласти через Финляндию.
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