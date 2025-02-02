Президент: Мексика вводит против США ответные пошлины
2 февраля 202506:32
Лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в соцсети Х, что поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать тарифные и прочие меры для защиты интересов страны.
Так глава государства отреагировала на введение пошлин со стороны Вашингтона. Шейнбаум отметила, что в настоящее время в стране разрабатывают план «Б», включающий «тарифные и нетарифные меры».
Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru