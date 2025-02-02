Президент: Мексика вводит против США ответные пошлины

Так глава государства отреагировала на введение пошлин со стороны Вашингтона. Шейнбаум отметила, что в настоящее время в стране разрабатывают план «Б», включающий «тарифные и нетарифные меры».

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

