Президент: Мексика вводит против США ответные пошлины

Лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в соцсети Х, что поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать тарифные и прочие меры для защиты интересов страны.

Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару

Так глава государства отреагировала на введение пошлин со стороны Вашингтона. Шейнбаум отметила, что в настоящее время в стране разрабатывают план «Б», включающий «тарифные и нетарифные меры».

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАПошлиныМексика

Горячие новости

Все новости

партнеры