Канада решила возвратить Германии турбину для газопровода «Северный поток»

В Канаде принято решение вернуть турбину Siemens, предназначенную для обслуживания газопровода «Северный поток», Германии, передает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

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«Решение о возврате турбины уже принято», — приводит сообщение RT.

Уточняется, что в пятницу, 9 июля, в Германии получили положительный сигнал от Канады по поводу поставки в Германию турбины для газопровода «Северный поток-1».

Немецкие власти не сообщили, доставлена турбина или нет.

Ранее высокопоставленный канадский чиновник заявил, что Канада и Германия могут заключить соглашение, но возврат турбины в Россию сопряжен с введенными санкциями, которые ввела Канада. Западные страны ведут переговоры с Украиной, выступающей против вариантов по обходу санкций для возврата турбины. Принятие решения ожидается в течение нескольких дней, пишет Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2КанадаГермания
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