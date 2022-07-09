Канада решила возвратить Германии турбину для газопровода «Северный поток»
В Канаде принято решение вернуть турбину Siemens, предназначенную для обслуживания газопровода «Северный поток», Германии, передает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
«Решение о возврате турбины уже принято», — приводит сообщение RT.
Уточняется, что в пятницу, 9 июля, в Германии получили положительный сигнал от Канады по поводу поставки в Германию турбины для газопровода «Северный поток-1».
Немецкие власти не сообщили, доставлена турбина или нет.
Ранее высокопоставленный канадский чиновник заявил, что Канада и Германия могут заключить соглашение, но возврат турбины в Россию сопряжен с введенными санкциями, которые ввела Канада. Западные страны ведут переговоры с Украиной, выступающей против вариантов по обходу санкций для возврата турбины. Принятие решения ожидается в течение нескольких дней, пишет Газета.ru.
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