Трое военнослужащих ВСУ получили по 16 лет колонии за обстрел моста
Трое военнослужащих ВСУ были приговорены Верховным судом ДНР к 16 годам колонии. Их признали виновными в обстреле моста по трассе Славянск-Донецк-Мариуполь. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима, сообщила прокуратура ДНР.
Суд счел доказанной вину 31-летнего Даниила Верещаки, 23-летнего Артура Шарамока и 24-летнего Артема Батюты в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и умышленном уничтожении чужого имущества.
Осужденными был обстрелян мост близ населенного пункта Касьяновка в феврале 2022 года. Ущерб от их действий составил более 214 млн рублей.
Ранее прокуратура ДНР направила в суд дело 27-летнего командира взвода ВСУ Алексея Казымова, по приказу которого был обстрелян поселок Мирный (Мариуполь).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru