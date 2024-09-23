Трое военнослужащих ВСУ получили по 16 лет колонии за обстрел моста

Суд счел доказанной вину 31-летнего Даниила Верещаки, 23-летнего Артура Шарамока и 24-летнего Артема Батюты в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и умышленном уничтожении чужого имущества.

Осужденными был обстрелян мост близ населенного пункта Касьяновка в феврале 2022 года. Ущерб от их действий составил более 214 млн рублей.

Ранее прокуратура ДНР направила в суд дело 27-летнего командира взвода ВСУ Алексея Казымова, по приказу которого был обстрелян поселок Мирный (Мариуполь).

