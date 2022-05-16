Румынская делегация: организаторы «Евровидения» заменили оценки
Организаторы международного музыкального состязания «Евровидение» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, сообщает телеканал TVR со ссылкой на заявление главы румынской делегации Юлиана Марчука.
«Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — сообщила Марчук.
В результате внесенных организаторами конкурса изменений Молдавия от Румынии не получила ни одного балла.
Телеканал уточняет, что перед объявлением голосования Европейский вещательный союз (организатор «Евровидения») отстранил жюри шести стран от состязания на основании «неправильной схемы голосования», не уточнив, какие именно страны.
Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение-2022», который проходил в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra, исполнившая песню Stefania. По суммарным итогам голосования зрителей и жюри представители Украины получили 631 балл, оторвавшись от представителей Великобритании (466 голосов).
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