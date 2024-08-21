Три страны Африки обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма
21 августа 202401:01
Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет Безопасности ООН принять меры против Киева из-за поддержки терроризма в Африке, в особенности в Сахеле, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное письмо стран.
В нем министры иностранных дел решительно осуждают поддержку и прославление терроризма властями Украины и призывают Совбез международной организации выполнить свои обязательства в отношении Украины.
Ранее стало известно, что Мали и Нигер требуются от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru