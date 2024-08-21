В нем министры иностранных дел решительно осуждают поддержку и прославление терроризма властями Украины и призывают Совбез международной организации выполнить свои обязательства в отношении Украины.

Ранее стало известно, что Мали и Нигер требуются от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

