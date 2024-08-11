СМИ: Спецназ Украины атаковал армию Мали

Силы специального назначения Украины использовали беспилотные летательные аппараты в боях против армии Мали на территории африканского государства, сообщает телеканал Afrique Média со ссылкой на результаты обследования сбитых беспилотников.

Мали и Нигер требуются от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке

Таким образом получены доказательства использования Украиной дронов-камикадзе в республике. Аппараты были изготовлены на Украине и США.

Эти дроны использует украинский спецназ, действующий на территории Мали. Телеканал отметил, что НАТО под руководством США использует Украину для нанесения ударов по африканскому государству.

Ранее стало известно, что Мали и Нигер требуются от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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