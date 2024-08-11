Таким образом получены доказательства использования Украиной дронов-камикадзе в республике. Аппараты были изготовлены на Украине и США.

Эти дроны использует украинский спецназ, действующий на территории Мали. Телеканал отметил, что НАТО под руководством США использует Украину для нанесения ударов по африканскому государству.

Ранее стало известно, что Мали и Нигер требуются от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

