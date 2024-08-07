Мали и Нигер требуются от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке

Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой провести расследование в связи с сообщениям о том, что Украина оказывает поддержку вооруженным группировкам на севере Мали. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета по безопасности и обороне переходного парламента Мали Фусейну Уатара.

При этом он выразил сомнения в том, что Украина способна предоставлять разведывательную поддержку вооруженным группировкам.

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По его мнению, основным источником разведывательной информации, вероятно, являются американцы, которые обладают возможностями для ее получения. Уатара также добавил, что разведданные могли поступать и через Францию.

В понедельник Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обвинив ее в поддержке местных террористических групп. В среду Нигер последовал тому же примеру и также принял решение о прекращении дипломатических связей с Киевом, передает «Радиоточка НСН».

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