Мали и Нигер требуются от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке
Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой провести расследование в связи с сообщениям о том, что Украина оказывает поддержку вооруженным группировкам на севере Мали. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета по безопасности и обороне переходного парламента Мали Фусейну Уатара.
При этом он выразил сомнения в том, что Украина способна предоставлять разведывательную поддержку вооруженным группировкам.
По его мнению, основным источником разведывательной информации, вероятно, являются американцы, которые обладают возможностями для ее получения. Уатара также добавил, что разведданные могли поступать и через Францию.
В понедельник Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обвинив ее в поддержке местных террористических групп. В среду Нигер последовал тому же примеру и также принял решение о прекращении дипломатических связей с Киевом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru