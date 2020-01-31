Три ракеты запущены из сектора Газа в сторону Израиля

31 января 202000:58

Военные Израиля зафиксировали три ракеты, которые были выпущены из палестинского сектора Газа в сторону израильской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что две из запущенных ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предложил план по примирению Палестины и Израиля. Американский лидер назвал этот план "сделкой века". Согласно плану, Трамп предложил признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан частью Израиля, взамен обязав страну заморозить строительство новых населенных пунктов в регионе на четыре года

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