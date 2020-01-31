Три ракеты запущены из сектора Газа в сторону Израиля
Военные Израиля зафиксировали три ракеты, которые были выпущены из палестинского сектора Газа в сторону израильской территории. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что две из запущенных ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол».
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предложил план по примирению Палестины и Израиля. Американский лидер назвал этот план "сделкой века". Согласно плану, Трамп предложил признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан частью Израиля, взамен обязав страну заморозить строительство новых населенных пунктов в регионе на четыре года
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