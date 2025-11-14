Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Стокгольме

В центре Стокгольма автобус въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего несколько человек погибли и получили ранения. Об этом сообщила шведская полиция, сообщает Reuters.

По данным городских спасательных служб, пострадали шесть человек. Точное число погибших не раскрывается, однако газета Aftonbladet сообщает о трех жертвах.