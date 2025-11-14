Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Стокгольме

В центре Стокгольма автобус въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего несколько человек погибли и получили ранения. Об этом сообщила шведская полиция, сообщает Reuters.

По данным городских спасательных служб, пострадали шесть человек. Точное число погибших не раскрывается, однако газета Aftonbladet сообщает о трех жертвах.

В Лос-Анджелесе машина протаранила толпу людей

Полиция уточнила, что в момент аварии в автобусе не было пассажиров.

Водитель задержан, в его действиях расследуют возможное непреднамеренное убийство, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:ДТПШвеция

Горячие новости

Все новости

партнеры