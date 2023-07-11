Третий китайский авианосец готовится к ходовым испытаниям

Во время них с судна могут осуществить первые полеты палубной авиации. Они состоятся между августом и октябрем и могут быть приурочены к памятной дате: 1 августа – день основания НОАК, а 1 октября отмечается День образования КНР.

«Фуцзянь» спустили на воду в июне 2022 года. Сегодня в составе ВМС Китая имеются два авианосца – «Ляонин» и «Шаньдун», которые оснащены неядерной силовой установкой. В настоящее время ведется строительство четвертого авианосца, который, предположительно, будет оснащен ядерной силовой установкой.

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что у КНР появились проблемы с безопасностью, обстановка становится более неопределенной и нестабильной из-за эпохи перемен и потрясений в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

