Си Цзиньпин признал наличие проблем с безопасностью в Китае

Глава государства отметил необходимость укрепления обороноспособности КНР и расширения возможностей для побед и обеспечения безопасности. По его словам, следует обратить особое внимание на боевую подготовку личного состава.

Си Цзиньпин добавил, что нужно поэтапно анализировать и решать военные вопросы с точки зрения политики и дипломатии.

Ранее Си Цзиньпин в ходе саммита ШОС предложил наращивать расчеты в нацвалютах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

