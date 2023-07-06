Си Цзиньпин признал наличие проблем с безопасностью в Китае

У КНР появились проблемы с безопасностью, обстановка становится более неопределенной и нестабильной из-за эпохи перемен и потрясений в мире. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин в ходе выступления перед военнослужащими Народно-освободительной армии страны, сообщило агентство РИА Новости.

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Глава государства отметил необходимость укрепления обороноспособности КНР и расширения возможностей для побед и обеспечения безопасности. По его словам, следует обратить особое внимание на боевую подготовку личного состава.

Си Цзиньпин добавил, что нужно поэтапно анализировать и решать военные вопросы с точки зрения политики и дипломатии.

Ранее Си Цзиньпин в ходе саммита ШОС предложил наращивать расчеты в нацвалютах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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