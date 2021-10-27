Третий гендер появился в паспорте США

Власти США выдали первый в стране паспорт, где в графе «пол» вместо «мужской» или «женский» стоит знак «Х», сообщает пресс-служба Госдепартамента.

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В сообщении говорится, что выдача данного документа свидетельствует о продолжении Госдепартаментом «процесса обновления политики касательно гендерных маркеров в американских паспортах и консульских документах о рождении за рубежом». В ведомстве добавили, что это позволит «лучше служить всем гражданам США, независимо от их гендерной идентичности».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти разрешат гражданам самостоятельно выбирать, что указывать в графе «пол» в паспорте или консульских справках о рождении за рубежом. Это даёт право лицам, не относящим себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру, указывать в соответствующей графе «Х».

Президент РФ Владимир Путин во время Валдайского форума раскритиковал манеру воспитания детей на Западе на фоне навязывания новых гендерных принципов, когда детям внушают, что мальчик может стать девочкой и наоборот.

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ТЕГИ:ТрансгендерЖенщиныМужчиныПаспортСША
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